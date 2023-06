Brescia, Bengals vs Cavaliers nella finale della Terza Divisione di Football Americano

Questa sera i Bengals Brescia saranno impegnati sul campo dei Cavaliers Castelfranco nella finale di Conference Nord del Campionato di Terza Divisione di football americano. Una sfida che deve proclamare una vincitrice e che le Tigri di coach Maggini sono decise ad affrontare per conquistare il successo necessario per approdare al Ninebowl che venerdì 7 luglio assegnerà il titolo tricolore della categoria. Una sorta di rivincita tra le due ambiziose contendenti che si ritrovano di fronte a dodici mesi di distanza, con la squadra del presidente Sergio Corti che punta a ripetere il successo dell’anno scorso: "Giocheremo in casa di una formazione forte - conviene il massimo dirigente bresciano - ma anche noi abbiamo dimostrato di esserlo. Il successo in semifinale con i Blue Storms è stato un valido banco di prova e a Castelfranco daremo tutto per raggiungere il nostro obiettivo".

È l’head coach Maggini a spingersi su un binario maggiormente tecnico: "Con i Cavaliers non potremo ripetere le imprecisioni nelle quali siamo incappati con i Blue Storms perché in partite di così alto livello errori simili possono costare molto cari. È una sfida che vale tutta una stagione".

Lu.Ma.