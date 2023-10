Brescia, ci pensa Bisoli. A Terni un gol per sognare

Brescia torna a vincere, dopo quattro pareggi consecutivi, e con il terzo successo stagionale, il quinto clean sheet, sbanca Terni e sala in zona playoff con ancora tre partite da recuperare. Al Liberati gli uomini di Gastaldello giocano un primo tempo di personalità nel quale potrebbero sbloccare il risultato in più occasioni, clamorosa la doppia chances capitata sui piedi di Bianchi e Bjarnason. Iannarilli ha tenuto a galla i suoi fin che ha potuto, respingendo prima dell’intervallo anche un altro tentativo di Bianchi. Nella ripresa le Fere hanno inizialmente fatto vedere di essere in grado di spostare l’inerzia dalla loro parte, ma il Brescia ha raccolto quanto meritato con un gol di Bisoli (il primo stagionale per il capitano) a venti minuti dalla fine. Ed è stato un gran gol. Dopo un paio di minuti la partita si è messa ulteriormente in salita per la Ternana: espulso Capuano per un intervento in ritardo su Moncini. Nel dopo partita Lucarelli ha reso onore alle Rondinelle: "Quando gli avversari sono più bravi devi far loro i complimenti". Gastaldello si gode il momento d’oro: "E’ stata la nostra miglior prestazione, la strada è quella giusta. Martedì però si torna in campo con il Modena".