Brescia esulta, Falsa partenza per Allianz Geas e Sanga Milano a Milano

Esordio in chiaroscuro per le lombarde in Serie A1 femminile nell’opening day che si giocato nell’ultimo weekend a Schio. L’unica a vincere è stata Brescia che ha regolato Faenza per 61-55, mentre il Sanga Milano ha sprecato l’occasione della sua prima storica vittoria in A1 perdendo per 82-68 contro San Martino di Lupari, mentre è stato pesante il tonfo del Geas contro le campionesse della Famila Schio perdendo nettamente 81-43 La vittoria di Brescia è stato frutto di uno straordinario ultimo quando con le ragazze biancoblu che dopo aver realizzato 30 punti nei primi 3 periodi, hanno segnato 31 punti nell’ultimo quarto invertendo la rotta con le romagnole che si trovavano sul +8 (30-38). Decisiva Garrick, autrice di 21 punti.

La primissima partita in quel di Schio era stata quella del Repower Sanga Milano che dopo aver combattuto ad armi pari per i primi 30’ è crollata nell’ultimo quarto (22-12 il parziale). Non basta il platoon system di coach Pinotti con ben 9 giocatrici in campo dai 10’ di Bonomi ai 29’ di Tulonen ed è proprio la finlandese che risulta la miglior realizzatrice con 13 punti. Serata da incubo per l’Allianz Geas già a -25 all’intervallo (46-21), la miglior è Moore con 16 punti. Sandro Pugliese