Brescia, Gastaldello a testa alta: "Io a rischio? Come tutti i tecnici"

Tra le ultime parole di Daniele Gastaldello nella sua presentazione del match odierno in casa di un avversario tradizionalmente ostico per il Brescia come il Cittadella c’è la battuta: "Vedrete solo all’ultimo chi schiererò".

Una frase che, in realtà, rappresenta in maniera adeguata questa vigilia delle Rondinelle, costrette a fare i conti con la sicura assenza di capitan Bisoli e con le condizioni precarie di Cistana, Adorni, ex di turno, e di Bianchi. I contemporanei problemi dei primi due, entrambi centrali, potrebbero indurre l’allenatore biancazzurro a puntare ancora una volta sulla difesa a quattro (imperniata su Papetti e Mangraviti), anche se l’impressione è che l’opzione prevalente sia quella di cercare di recuperare Cistana (al 60% della condizione secondo Gastaldello) per un ritorno a tre davanti a Lezzerini. Il tecnico bresciano, in ogni caso, difende il momento della squadra: "Nelle ultime due partite non si è inceppato niente se non il risultato. Col Bari abbiamo fatto una grande partita, l’errore è stato quello di non chiuderla. Adesso ci attende una settimana molto dispendiosa (il Brescia giocherà mercoledì a Palermo e domenica ospiterà la Cremonese – ndr), ma ti offre la possibilità di prendere punti, quindi è un bene giocare ogni tre giorni". Una opportunità che le Rondinelle dovranno cercare di far fruttare sin dal match odierno in gna avere molto rispetto", secondo le parole dello stesso Gastaldello, che fa rientrare nella norma pure i rapporti con Cellino: "Il dialogo è costruttivo. Il futuro di un allenatore è determinato dai risultati, ma io penso a dare sempre il massimo".

(3-5-2): Lezzerini; Papetti, Mangraviti, Cistana; Dickmann (Jallow), Paghera, Fogliata (Van De Looi), Bjarnason, Huard (Fares); Moncini, Bianchi (Borrelli).