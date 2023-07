Brescia, gol per sognare Lumezzane battuto 4-1

di Luca Marinoni

Il Brescia batte con un rotondo 4-1 il Lumezzane e si regala una fresca iniezione di fiducia in questa sua difficile estate. Il punteggio, a dire il vero, è troppo pesante con i valgobbini, passati in vantaggio per primi al 17’ con Pogliano, ma subito raggiunti dal pareggio di Bisoli (24’) e poi trafitti dalle splendide conclusioni su punizione di Viviani (30’) e Olzer (15’ st), con Fogliata a siglare il poker definitivo (26’ st).

Un successo che, anche solo per qualche ora, sposta l’attenzione delle Rondinelle da un mercato che rimane pericolosamente immobile. (Ancora si asopetta il ripescaggio in B). Almeno per quel che riguarda il binario delle entrate, visto che su quello delle uscite Florian Ayé è sempre più vicino al ritorno in Francia. L’attaccante classe ’97, indiscusso pallino del presidente Massimo Cellino che ha sempre creduto fortemente in lui, dovrebbe diventare a breve un giocatore dell’Auxerre, che milita in Ligue2 ed ha avuto la meglio nei confronti di Metz e Clermont che hanno ribadito a più riprese il loro interesse per la punta che dal 2019 ha disputato 115 partite ufficiali con le Rondinelle, segnando 28 reti.

Sempre sul fronte delle uscite, sembrano allontanate le lusinghe giunte dalla serie A per Andrea Cistana, ma il mercato è ancora lungo e tutto può succedere. Tutto deve accadere, invece, sul versante degli acquisti, dove serve almeno un innesto per ogni reparto. In questa direzione non si registrano altre voci rispetto ad un timido interesse verso l’attaccante Edoardo Soleri, attaccante del ’97, che potrebbe essere il sostituto del transalpino. Al di là della sconfitta nel derby, pare comunque a buon punto il "disegno" che il Lumezzane si appresta a presentare ai nastri di partenza della stagione che vedrà il ritorno in C dei valgobbini. Il lavoro di mister Arnaldo Franzini procede in una direzione precisa. A livello tattico "l’abito" dei rossoblù pare un propositivo 4-3-3, che dovrà portare al giusto amalgama un attacco tutto nuovo, dove spiccano gli arrivi di Gerbi, Cappelli e Malotti.