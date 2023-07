Brescia, la Leonessa Maja Skoric punto di riferimento per l'A1 femminile

Dopo le delusione patite lo scorso anno, terminato con la retrocessione poi cancellata in estate, la Brixia non vuole lasciare nulla di intentato pur di presentarsi al suo secondo Campionato di A1 femminile con le carte in regola per farsi valere. L’organico sul quale punterà coach Stefano Zanardi per vincere questa impegnativa sfida si è arricchito di una pedina di assoluto rilievo, visto che è ufficialmente una nuova Leonessa l’ala con doppio passaporto serbo e croato Maja Skoric. Un’atleta, nata nel 1989 a Fiume, che vanta già grande esperienza internazionale, sia con la nazionale serba che a livello di club. Lo scorso anno ha militato nelle fila dell’Olympiakos, ma ha già giocato in Italia nella stagione 20212022 a Sassari. Una giocatrice eclettica, che può diventare un prezioso punto di riferimento per la formazione brixiana che per la prossima stagione potrà contare ancora sull’apporto di Carlotta Zanardi, anche se il gioiellino biancazzurro ha raggiunto un accordo quinquennale con una squadra di assoluta caratura come Schio.

Le vicentine, però, permetteranno al playmaker classe 2005 di continuare il suo percorso di crescita ancora per un anno con la compagine che l’ha lanciata: "Sono onorata dell’attenzione di Schio - ha commentato la stessa Zanardi - un riconoscimento al mio percorso che nella prossima stagione mi stimolerà a dare ancora di più".

Luca Marinoni