Brescia, l’addio di Gastaldello. Ora Belingheri, poi (forse) Lucarelli

Continuano i colpi di scena al Brescia. In effetti se il comunicato diffuso alle 17.42 di ieri dalla società del presidente Massimo Cellino ha ufficializzato quello che già si sapeva da giovedì, che Daniele Gastaldello era stato ormai esonerato, il graduale scorrere delle ore di questa giornata ancora una volta molto intensa in casa biancazzurra ha portato una grande sorpresa. Salvo nuovi ed a questo punto improbabili dietrofront, il nuovo delle Rondinelle non sarà Stefano Vecchi, che in molti avevano già accasato sulla panchina bresciana.

La ricerca del nuovo tecnico, infatti, è ripartita da zero o quasi, con l’impressione che il presidente Cellino, visti gli accadimenti di questo frenetico venerdì e l’imminente sosta, abbia deciso di prendersi del tempo per prendere la sua decisione. Una sensazione avvalorata dalla stessa nota diffusa dal Brescia Calcio, che nell’annunciare di avere sollevato Gastaldello del suo incarico, prosegue con i ringraziamenti del presidente Massimo Cellino e di tutta la società "al tecnico per la correttezza, la dedizione e la professionalità dimostrate ogni singolo giorno della sua permanenza a Brescia".

Il comunicato della società biancazzurra ribadisce "stima e riconoscenza per il tecnico e per l’uomo, capace di dimostrarsi persona leale dentro e fuori dal campo" e, dopo aver ribadito l’esonero pure del vice Dan Thomassen e del preparatore atletico Salvatore Sciuto, termina indicando che "la squadra è momentaneamente affidata all’allenatore della Primavera, Luca Belingheri". Visti gli intoppi insorti per una rapida scelta del successore, dunque, è facile ipotizzare che sarà l’ex centrocampista, che nelle ultime tre stagioni ha lavorato nel settore giovanile della Cremonese, sedere sulla sempre calda panchina del Brescia domani, quando al Rigamonti contro la Crermonese. Fumata nera per Stefano Vecchi, che in mattinata sembrava avere raggiunto l’accordo per liberarsi dalla FeralpiSalò (alla quale è legato fino al 30 giugno del 2025), ma il pomeriggio ha rimesso tutto in discussione (si parla di possibili incomprensioni in merito alla buonuscita), suscitando le ire del presidente Massimo Cellino che ha subito deciso di cambiare obiettivo.

Il casting per allenare il Brescia è ripartito, con Cristiano Lucarelli, a sua volta da poco esonerato dalla Ternana, ma richiesto pure dal Catania, che è balzato in pole-position, anche se Luca D’Angelo e Roberto Venturato sono ancora impegnati in quella corsa dalla quale si è tirato fuori Davide Nicola e nella quale non si sono mai veramente cimentati gli ex Iachini, Maran e Baldini.