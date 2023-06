’Bretella’ di via Rinaldi, guasto alla rete idrica

Guasto alla rete idrica, chiude con tre giorni di anticipo la ‘bretella’ di via Rinaldi ideata per bypassare il cantiere del viale della Vittoria. Un’improvvisa perdita nella rete dell’acquedotto ha obbligato alla chiusura di via Rinaldi da domani fino a venerdì, giorno in cui dovrebbe riaprire al traffico la carreggiata principale del viale della Vittoria. Venerdì, secondo quanto riferito dall’amministrazione, verrà tolta l’impalcatura della campata centrale del cavalcavia e sarà ripristinata la normale circolazione veicolare, anche per autobus e mezzi pesanti compresi lungo il trafficato viale cittadino. I lavori in via Rinaldi saranno effettuati in tre giorni da Viva Servizi e interesseranno in particolare il tratto finale (quello compreso tra il civico 32 e l’uscita in via Gramsci). Nella prima parte di via Rinaldi (e cioè dall’incrocio con Via San Pietro Martire e fino al civico numero 32) sarà istituito un doppio senso di circolazione riservato a residenti e dimoranti, oltre ai mezzi di soccorso. È stato introdotto il divieto di sosta su entrambi i lati della strada.