Bretella di via Rinaldi, scatta la raccolta firme dei residenti per tornare alla vecchia viabilità

Bretella di via Rinaldi, depositata la raccolta firme dei residenti che chiedono di rivedere la viabilità nella stretta via ripristinando il senso di marcia ‘normale’. "Vogliamo confermare – spiegano i gruppi di opposizione Riformisti e Orizzonte per Jesi - il nostro pieno sostegno ai residenti, promotori, che in questo modo hanno voluto esprimere perplessità e delineato i disagi che si sono concretizzati nella zona, ricercando un confronto con l’Amministrazione che, preliminarmente, non c’è stato. Ci auguriamo che questa richiesta di confronto venga accolta, in linea con i principi di partecipazione di cui l’attuale maggioranza di governo ha tanto parlato in campagna elettorale".