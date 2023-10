Bretella, intesa Comune e Regione. Ora si prova a recuperare i fondi

La Regione Marche, come richiesto dal presidente del Tar, ha accettato di aderire al tavolo tecnico con il Comune di Osimo per risolvere in via extragiudiziale la questione dei fondi per la realizzazione della bretella di collegamento tra via Sbrozzola e via Ancona.

La riunione si è tenuta lunedì scorso. Come richiesto dal Comune in base all’articolo 7.2 della Convenzione sottoscritta tra i due enti, la Regione invierà la richiesta al Ministero delle Infrastrutture di rimodulare i termini per la completa realizzazione dell’opera.

"Purtroppo l’invio avverrà in maniera tardiva rispetto a quando il Comune l’aveva richiesto ma la speranza è che l’iter abbia comunque un buon esito. Il Comune nella missiva di allora chiedeva di rimodulare il termine di aggiudicazione ma garantiva il collaudo dell’opera entro giugno 2025, come previsto dalla convenzione e ribadito lunedì", ha detto il sindaco Simone Pugnaloni.

"Nessuna volontà della Regione Marche di far perdere il finanziamento al Comune di Osimo, avendo svolto ogni tentativo utile per salvarlo. Di questo sia il Comune che quanti altri interessati non possono oggettivamente non prenderne atto", afferma dalla Regione Dino Latini. La bretella tra l’ultima rotatoria di via Sbrozzola e la Imt rientra nei tre milioni e centomila euro che lo Stato aveva assegnato alla Regione e quindi l’ex governatore Luca Ceriscioli a Osimo per la viabilità di adduzione al nuovo Inrca all’Aspio di Camerano in corso di costruzione.