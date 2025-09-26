I soliti violenti

26 set 2025
SILVIA SANTARELLI
Bretella nord, compaiono due cinghiali

Due grossi cinghiali si affacciano sulla carreggiata della bretella nord, segnalazioni da parte degli automobilisti. Era già accaduto una settimana fa, quando due cinghiali adulti, si erano avvicinati al guardreil, senza fortunatamente superarlo. I due cinghiali sono stati visti l’ultima volta ieri, sempre all’ingresso della complanare da strada della Marina. Alcuni automobilisti hanno tentato di immortalarli, ma senza riuscirci. La notizia è stata subito diffusa sul web per mettere in guardi gli automobilisti ed invitarli a percorrere la bretella a bassa velocità. Non è infatti la prima volta che un cinghiale viene trovato sulla complanare, era già successo in passato e per garantire l’incolumità degli automobilisti era stato necessario sopprimerlo. Intanto monta la polemica delle associazioni ambientaliste per gli 80 mila euro concessi dalla Regione che eviterà ai cacciatori di cinghiale marchigiani di pagare le spese sanitarie e veterinarie obbligatorie, che saranno a totale carico della Regione. Cinghiali come lupi, continuano infatti anche gli avvistamenti a poca distanza dal centro abitato: l’ultimo segnalato sui social risale a qualche giorno fa, lungo la strada di San Gaudenzio: l’esemplare è stato immortalato da un’automobilista vicino alla cava, ma altri avvistamenti si sono verificati sulla provinciale Corinalese all’altezza di Ripe.

