Brignano è il "Bello di mamma!". Un one man show tutto da ridere

Dopo il successo dello spettacolo ‘I 7 Re di Roma’ Enrico Brignano torna in scena con un nuovo e attesissimo lavoro, ‘Bello di mamma!’, un inedito one man show che attraverserà l’Italia in questa lunga estate.

Tra le tappe del tour c’è piazza Garibaldi di Senigallia, dove domani sera (ore 21) Brignano divertirà il pubblico con la sua comicità ‘made in Roma’. Lo spettacolo, inserito nell’ambito di ‘Senigallia Festival’ e organizzato da Best Eventi, è realizzato in collaborazione con l’amministrazione comunale.

Tra comicità, satira e momenti di profonda emozione, l’attore si confronta con la complessità di un’epoca in bilico tra progresso e smarrimento.

Come si legge nella presentazione, "in un mondo che corre veloce, tra intelligenza artificiale, contraddizioni globali, paure collettive, il gioco di Brignano sarà proprio quello di ritrovare, in mezzo alle bugie e alle preoccupazioni di questo tempo, la fiducia che la locuzione ‘bello di mamma’, rassicurante e amorevole, ci regalava. Rintracciare la strada che conduce alla serenità, quanto meno, un antidoto che porti con sé la consapevolezza di cui abbiamo bisogno".

Il cuore dello spettacolo è proprio questa riflessione ironica, a tratti beffarda, a tratti malinconica, su ciò che siamo diventati e su ciò che abbiamo perso. Ma soprattutto su ciò che, forse, possiamo ancora ritrovare. E come sempre, sarà la risata intelligente, graffiante, mai banale, a fare da filo conduttore in questo nuovo viaggio teatrale dell’artista romano, che toccherà alcune delle location più suggestive del Paese.

Quest’anno è stato ricco di soddisfazioni per Brignano. Su Rai 2 è stato trasmesso ‘Ma... diamoci del tour! In Europa’, tratto dal suo precedente tour nei teatri all’estero. Il comico ha poi preso parte insieme alla moglie a ‘Lol - Chi ride è fuori’ su Prime Video, e ad aprile, sempre su Rai 2, è andato in onda ‘Ma… diamoci del tu!’, altra ripresa dello spettacolo teatrale che tanto successo ha avuto un po’ ovunque. I biglietti sono disponibili sui circuiti TicketOne www.ticketone.it, Ciaotickets www.ciaotickets.com e Vivaticket www.vivaticket.com (online e punti vendita). Per informazioni: 0859047726 e www.besteventi.it.