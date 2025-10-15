Brignoccoli nella società: "Maurizi e Polci, mi fido"

Libero Brignoccoli è un nuovo dirigente dell’Ancona: addetto agli arbitri. Torna in biancorosso dopo qualche anno, con l’esperienza di chi ha arbitrato quindici partite del massimo campionato, esordendo in serie A nel 1992.

Brignoccoli, è un felice ritorno.

"Proprio così. All’inizio ero un po’ indeciso, lo scorso anno c’ero stato una settimana e avevo visto come era l’ambiente. A Polci avevo detto che non sapevo come faceva ad andare d’accordo con certe persone. Quest’anno il ritorno è stato semplice, a Polci ho detto che di lui mi fido, sono anni che lo conosco. E poi la cosa che mi ha incentivato di più è stato parlare con Maurizi. In mezz’ora ho capito che persona è e quello che vuole".

In un primo tempo, però, sembrava aver rinunciato…

"Perché poi su certe cose mi hanno dato anche ascolto. La squadra e lo staff sono persone intelligenti e preparate. E noi come società dobbiamo essere bravi a crescere di pari passo. Dobbiamo fare le cose per bene. L’ambiente ce lo chiede".

Cosa l’ha spinta ad accettare l’incarico?

"Uno dei motivi è stato sicuramente Maurizi. Poi anche tutto il resto, qui ci si conosce un po’ tutti, conosco bene Bartoccetti, e anche Pesaresi, quando era alla Recanatese ci dicevamo ’possibile che non riusciamo mai a lavorare insieme?’. Ora ci siamo riusciti. Noi anconetani ci abbiamo messo la faccia".

Com’è il rapporto col presidente Polci?

"E’ una persona per bene. Ci sentiamo quasi tutti i giorni. Dobbiamo lasciargli fare il suo lavoro, con i piedi per terra, come ha fatto finora. Quello che ha detto che avrebbe fatto lo ha mantenuto".

Come ha visto l’Ancona a Chieti?

"Bene, veramente. Peccato che l’unica nota stonata della partita sia stato l’arbitro, non è riuscito a capire che partita stava arbitrando. Per il resto la squadra mi piace molto. Lotta, non si tira mai indietro, anche i giovani sono bravissimi".

Da ex arbitro: i due episodi, gol annullato e rigore non concesso, come li valuta?

"Il rigore lo avrei dato, e il fuorigioco… non si riesce a capire. L’arbitro avrebbe dovuto smentire il collega, era in una posizione più idonea per decidere. Una domenica sfortunata, per lui".

Dove può arrivare quest’Ancona?

"E’ un campionato difficilissimo, con avversarie come Teramo, Chieti, L’Aquila, Ostiamare. Ma l’Ancona la vedo bene, se andiamo avanti così si può lottare per il primo posto fino alla fine. Ho grande fiducia nell’allenatore e nella squadra che è stata allestita".

Giuseppe Poli