Brilla la stella di Andromeda Turre Torna in Italia per ’Ancona Jazz’

‘Ancona Jazz’ torna alla Tenuta Moroder di Monteacuto. Questa sera (ore 21.30) protagonista sarà il quintetto della cantante Andromeda Turre Klein, composto da Marco Ferri, sax, Nico Menci, pianoforte, Marco Marzola, contrabbasso, ed Enrico Smiderle, batteria. Gli studi musicali di Turre l’hanno portata a cimentarsi con le ‘Raelettes’ di Ray Charles, e con grandi jazzisti come James Carter e Jon Faddis, nonché con artisti pop del livello di Michael Bublé e Jennifer Lopez. La cantante si è esibita in tutti i maggiori palcoscenici mondiali, ha realizzato tre album, e le sue composizioni hanno trovato spazio nelle colonne sonore per il cinema e la televisione. Ha scritto anche le canzoni per il musical "Lena: lessons from a Lady", dedicato alla vita e alla carriera dell’indimenticabile Lena Horne.

Tra le più ricercate interpreti dell’area di New York, Andromeda Turre è spesso in Italia, dove ha modo di incontrare musicisti all’altezza del suo spessore artistico. Turre nasce in una famiglia di musicisti jazz: il padre è il grande trombonista Steve Turre, a lungo nel quintetto di Woody Shaw, quindi con Dizzy Gillespie, Art Blakey, Roland Kirk, Cedar Walton e tanti altri. La madre è la violoncellista Akua Dixon, prima a vincere un referendum del Down Beat, leader del Quartette Indigo, invitata a suonare con Duke Ellington, Max Roach, Ray Charles e Lionel Hampton. Elementi biografici utili a inquadrare l’educazione musicale di Andromeda, fin da bambina in contatto con tutti i musicisti che contano nella scena jazz americana. Dai genitori ha colto anche la passione per l’educazione e la cultura: oltre che cantante e compositrice è fortemente impegnata nell’insegnamento e nel sociale.

‘Ancona Jazz’ dopo Ancona sarà a Jesi venerdì (ore 21.30), in piazza delle Monachette. L’Hemingway Café ospiterà un super trio formato da autentici maestri del jazz nazionale: Giovanni Tommaso al contrabbasso, Massimo Manzi alla batteria e Andrea Molinari alla chitarra. Altro concerto da segnalare è quello del Lisa Manara Quartet, mercoledì 23 alla Fattoria Le Terrazze di Numana. Il titolo dice già molto: ‘L’urlo dell’africanità’. Con la cantante ci saranno Aldo Betto, chitarra, Federico Squassabia, tastiere e basso sinth, e Paolo Rubboli, batteria.

Raimondo Montesi