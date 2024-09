Brilla la stella Sef Stamura. Mascino sale sul podio

Brilla la Sef Stamura al Campionato italiano 2024 classe Contender organizzato dalla stessa Sef Stamura Ancona nel mare antistante Marina Dorica e che ha visto sulla linea di partenza 38 imbarcazioni tra cui ben otto timonieri biancoverdi. Nella circostanza, infatti, la Stamura s’è confermata una delle flotte più numerose d’Italia, sicuramente la più numerosa tra quelle che navigano in acqua salata. Dopo le grandi piogge dei giorni scorsi, il weekend ha riservato ai regatanti sole e cielo azzurro, ma il vento si è fatto un po’ desiderare, una sola prova il venerdì con 5-6 nodi, tre prove completate nella giornata di sabato con vento da Maestrale attorno agli 8-10 nodi, e di nuovo una sola prova ieri, con vento leggerissimo, sui 5-6 nodi. La classifica finale ha visto lo stamurino Paolo Mascino salire sul terzo gradino del podio, un terzo posto che ha confermato l’ottimo risultato dello scorso anno a Palermo. A premiare Paolo il fratello Giuseppe, vicepresidente e capo sezione vela Stamura: Paolo e Giuseppe, tra l’altro, in passato insieme hanno vinto il titolo italiano della classe olimpica 470. Al secondo posto il gardesano Marco Ferrari e sul primo gradino del podio il comasco Antonio Lambertini. Ottima la prestazione generale della squadra Stamura, che ha visto anche il giovane timoniere della squadra 420 Giovanni Mascino, alla sua primissima esperienza sul Contender, vincere la classifica generale degli under 30. Giovanni è stato premiato dal campione Italiano Lambertini e ha ricevuto anche dalle sue mani una cassetta degli attrezzi messa in palio per il più giovane della flotta. Gli altri stamurini presenti erano Stefano Migliarini, arrivato decimo, Fabrizio Onofri dodicesimo, Federico Core diciannovesimo, Filippo Panzera al 27° posto, Gianluca Fulgenzi al 30°, e David Salvatori, anche lui alla sua primissima esperienza, al 33° posto.