Brindisi in piazza Garibaldi tra spettacoli e divieti

È iniziato il conto alla rovescia per festeggiare l’arrivo del nuovo anno. Per la prima volta dopo due anni dalla pandemia si torna a brindare in piazza con musica e balli. La location è quella di piazza Garibaldi, già addobbatta con il suggestivo cielo stellato e ora anche con il palco che ospiterà il concerto live di San Silvestro. L’evento, organizzato dall’Amministrazione Comunale, propone a partire dalle 23,15 l’esibizione della band Little Tony Family con la partecipazione del cantante Marc e della cabarettista Lucia Fraboni per proporre vari generi musicali dal rock and roll degli anni Sessanta- Settanta e Ottanta. A mezzanotte è prevista una breve pausa per il conto alla rovescia e per alzare simbolicamente i calici al cielo per salutare l’arrivo del nuovo anno, poi si ricomincia con musica e balli fino alle 2, orario messi stabilito per lo stop alla musica. Una serata all’insegna del "divertimento responsabile", avverte l’Amministrazione Comunale, che ricorda anche le regole in vigore per la notte di Capodanno. Non è stata emenata una apposita ordinanza ma valgono le disposizioni del regolamento di polizia urbana in base al quale, "al fine di garantire la sicurezza e l’incolumità dei cittadini, nonché il benessere degli animali d’affezione, è vietato accendere polveri, fuochi artificiali e fare spari in qualsiasi modo su tutto il territorio comunale". Per i trasgressori è prevista una sanzione pecuniaria fino a 200 euro in centro abitato, 50 nelle zone isolate. Inoltre, come per ogni altra violazione amministrativa, in caso di minori la responsabilità ricade su chi esercita la potestà genitoriale.

Per quanto riguarda le bevande resta il divieto di "somministrare, vendere per asporto o cedere da parte dei pubblici esercizi, bevande in contenitori di vetro o in lattine". Vietato anche il consumo e l’introduzione o anche la semplice detenzione nell’area della festa di bevande in contenitori di vetro o in lattine e anche "il loro abbandono al di fuori degli appositi raccoglitori". Finita la festa, il nuovo anno sarà all’insegna del relax. Il primo gennaio saracinesche tutte abbassate e stop ai concerti. Per tutto il periodo natalizio è però possibile approfittare delle principali attrazioni che stanno animando il Natale sulla spiaggia di velluto. Fino all’8 gennaio, al Foro Annonario prosegue il "Villaggio di Natale" con il mercatino natalizio con le tipiche casette di legno aperto dalle 16 alle 20 e nei giorni festivi, il sabato e la domenica dalle 10 alle 20. In piazza del Duca sarà sempre possibile pattinare sulla pista di pattinaggio sul ghiaccio mentre alla Galleria Expo Ex torna per la 9° edizione "La gioia del Presepe", la mostra di Presepi e Casetta di Babbo Natale a cura della Pro Loco "Spiaggia di velluto" aperta tutti i giorni fino al 15 gennaio dalle 16,30 alle 19,30.

Giulia Mancinelli