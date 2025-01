Broso affonda Termoli. Zona playoff vicina

0

FOSSOMBRONE

1

: Palumbo 6, Hutsol 6, Colarelli 5,5, Ferchichi 6 (61’ Marrone 6), Ndao 6,5, Keita 6,5, Hysaj 5,5 (84’ Arduini SV), Zammarchi 5,5 (61’ Della Pietra 6), Mariani 5,5, Ricci 5,5, Traini 5,5 (61’ Esposito 6). All. Mosconi 6

FOSSOMBRONE: A. Bianchini 6,5, L. Bianchini 6,5, Procacci 6,5, L. Pandolfi 6, Camilloni 5,5, Giunchetti 6, Fraternali 6 (68’ Amerighi 6), Conti 6,5 (84’ R. Pandolfi SV), Broso 7, Podrini 6 (84’ Torri SV), Kyeremateng 6,5 (89’ Urao SV). All. Fucili 7

Arbitro: Spinelli di Cuneo

Reti: 60’ Broso

Note. Espulso: 85’ Camilloni

Vittoria esterna del Fossombrone che espugna lo stadio di Termoli. Gara tiratissima per gli uomini di mister Fucili, costretti a giocare in inferiorità numerica nel finale per il rosso a Camilloni: arrivano però tre punti molto pesanti, che consentono al Fossombrone di salire al sesto posto in classifica a -2 dalla zona playoff.

Sin dal calcio d’inizio c’è grande equilibrio tra le due formazioni, che si affrontano a viso aperto ma senza scoprire il fianco. Il Fossombrone mantiene i ritmi compassati, non riuscendo a costruire grandi chance per passare in vantaggio. Il Termoli, al contrario, è più propositivo e impensierisce Bianchini con Traini. Il botta e risposta prosegue, con la prima frazione che scavalla la mezz’ora confermando il grande equilibrio. Al 35’ i padroni di casa vanno vicinissimi al vantaggio. Il pericolo scuote gli ospiti, che tornano a spingere sull’acceleratore: Kyeremateng in chiusura di frazione si libera bene, ma non trova lo specchio della porta e la conclusione termina di poco alta. Il primo tempo scivola via, con il risultato che non si sblocca.

Nella ripresa i ritmi restano buoni, procedendo sulla falsariga del primo tempo. Con il passare dei minuti, però, è il Fossombrone a prendere in mano le redini della gara. Le azioni offensive della squadra di Fucili aumentano con il passare dei minuti e al 60’ arriva la rete del meritato vantaggio: Broso si libera e trova il tocco vincente sugli sviluppi di una punizione, insaccando lo 0-1 che sblocca la gara. Il Fossombrone amministra senza troppi problemi il vantaggio, con Fucili che inserisce forze fresche nel finale per non correre rischio. L’unico brivido lo provoca Camilloni che a 5’ dalla fine si fa espellere. Il Termoli si getta in avanti, ma la difesa del Fossombrone regge.