"Bruciamo gli ebrei". Dribbling dell’assessore:: "Erano solo prese in giro"

Episodi di razzismo e antisemitismo in una scuola media di Ancona, l’assessore comunale alle politiche educative, Antonella Andreoli, dribbla la discussione in aula e snocciola le iniziative messe in campo per contrastare determinati fenomeni. I fatti sono quelli raccontati dal Carlino la settimana scorsa, al netto delle interpretazioni delle istituzioni interessate. Dell’ultimo episodio, che segue quanto accaduto nella stessa scuola a fine ottobre, ha parlato anche la dirigente dell’Istituto scolastico regionale, ma l’assessore Andreoli ha dedicato pochissimi minuti: "Non entro nel merito di quanto accaduto in quella scuola _ ha affermato l’assessore in quota Lega _, dico soltanto che dalle informazioni che ho sentito la scuola ha smentito in parte quella narrazione: non sarebbero stati slogan, ma semplici prese in giro. In questo anno scolastico abbiamo attivato tanti percorsi legati alla storia e ai valori espressi dalla nostra Costituzione, comprese lezioni di educazione civica che hanno coinvolto 870 studenti delle scuole medie del capoluogo; senza dimenticare il protocollo d’intesa tra l’Istituto scolastico regionale e cinque istituti superiori per approfondire i temi della Resistenza". Una spiegazione ritenuta non sufficiente dal consigliere Dem Andrea Vecchi: "Purtroppo è successo di nuovo. Come sosteneva il grande presidente Pertini servono esempi e non sermoni. Bisogna fare molto di più evidentemente per scongiurare comportamenti del genere e da padre che crede in determinati valori dico che sono molto preoccupato per la piega presa".