Brugnami ai mondiali di Jakarta: "Tutta Monte San Vito è con te"

Un’ondata di tifo da Monte San Vito Tommaso Brugnami, accompagnato dall’allenatore Fabrizio Marcotullio, è volato a Jakarta per i mondiali di ginnastica artistica.

Le qualifiche sono previste per domenica. Brugnami affronterà le prove di corpo libero e volteggio. A farsi portavoce dell’intera comunità è il sindaco Thomas Cillo, che sottolinea: "La convocazione per i mondiali di ginnastica artistica di Jakarta é l’ennesimo tassello di un prestigioso percorso che Tommaso ha raggiunto in questi anni con sacrificio, impegno e vittorie. Il primo mondiale da senior dopo i recenti campionati italiani in Sardegna che lo hanno visto, ancora una volta, protagonista. L’emozione di Tommaso – conclude il primo cittadino, che recentemente ha ricevuto l’atleta monsanvitese (anche se nato ad Ascoli Piceno) in Comune, consegnandoli un riconoscimento – é l’emozione di un’intera comunità che lo segue con affetto da quando era piccolo, e lo sostiene. Siamo fieri di lui e siamo certi che saprà regalare grandi soddisfazioni a noi e all’Italia intera. Forza Tommaso.".

Un traguardo, aggiungono dall’associazione ginnastica giovanile Ancona Asd, "che riempie d’orgoglio tutta la società: vedere uno dei nostri atleti sul palcoscenico mondiale è una gioia immensa, e la prova di quanto impegno e passione possano portare lontano. Forza Tommaso, vivi questa esperienza al massimo. Noi siamo con te, a fare il tifo da casa".

Sara Ferreri