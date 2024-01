Brugnetto, incrocio pericoloso. Mobilitazione per una rotatoria

I residenti di Brugnetto chiedono urgentemente la realizzazione di una rotatoria sull’affollato incrocio posto all’ingresso della frazione, divisa tra i territori del Comune di Senigallia e di Trecastelli. Nei giorni scorsi si è svolta una assai partecipata assemblea pubblica, organizzata da tre associazioni (Brugnetto Carnevaleventi, Brugnetto 2000, Circolo Franceschini) da anni attive: "Dalla riunione – spiegano i promotori – è emerso con forza il bisogno estremo dell’opera, tanto che è già nato un comitato apposito, che ha eletto 9 rappresentanti e sottoscritto un documento da presentare agli enti preposti, cioè Provincia di Ancona, Comune di Senigallia e Comune di Trecastelli". Secondo il comitato, "l’opera è di interesse per i residenti di Brugnetto ma anche per quanti percorrono le varie strade che in quell’incrocio confluiscono e dei tanti che si spostano lungo la Provinciale Corinaldese. L’inquinamento, la eccessiva velocità, la pericolosità sia per i veicoli sia per i pedoni (visti i frequenti incidenti), troverebbero senz’altro soluzione con la realizzazione della auspicata rotatoria. Le stime parlano di oltre 20.000 veicoli che ogni giorno transitano in questo snodo, e tra questi, molti sono i mezzi pesanti. I controlli inoltre praticamente sono inesistenti". La raccolta firme a sostegno del comitato per la rotatoria di Brugnetto è aperta anche ai cittadini delle frazioni circostanti come Bettolelle, Passo Ripe e Ripe, invitati a partecipare alle future assemblee che saranno organizzate. "Auspichiamo decisioni rapide e concrete", concludono i promotori. I moduli per le adesioni alla raccolta firme sono disponibili presso i seguenti esercizi pubblici di Brugnetto: Tabaccheria Perini, Bar Baldini, Told Market, Bar Fraboni, L’Angolo delle delizie pasta fresca, Bar Gira e Volta.

Andrea Pongetti