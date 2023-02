L’ondata di piena del Misa e del Nevola hanno provocato 12 morti. Tra loro Brunella Chiu, 56 anni, da allora dispersa. Su input del prefetto di Ancona, Darco Pellos, e della Regione, vigili del fuoco, protezione civile e altri non hanno di fatto mai interrotto ufficialmente le ricerche. Proprio ieri dovevano riprendere attraverso il prosciugamento di alcuni laghetti artificiali che si erano formati in vari punti del terreno proprio a causa dell’alluvione. L’intervento è stato posticipato a data da destinarsi all’ultimo istante, ma dovrebbe svolgersi presto. La speranza è che il corpo della donna possa essere dentro uno di quei laghetti. Speranza che ha già espresso il figlio Simone, scampato per miracolo alla morte quella sera del 5 settembre 2022, mentre sua sorella Noemi, 17 anni, è stata strappata via dalla forza dell’onda di acqua e fango. Quasi incalcolabili i danni subiti dal territorio colpito a cavallo tra le province di Ancona e Pesaro. Pianello di Ostra ha pagato il pegno più alto, sia in termini di vittime (quattro) che di danni.