Brunella torna a casa. Oggi l’addio a Barbara

Il corpo di Brunella Chiù torna a Barbara ed oggi pomeriggio saranno celebrati i funerali.

A poco più di un anno dalla tragedia alluvionale che ha sconvolto la valle del Misa e la città di Senigallia, la comunità barbarese è pronta a dare l’ultimo saluto ad un’altra delle vittime.

Il figlio della donna, Simone, non è mai stato lasciato solo dai suoi concittadini in questi lunghi ed interminabili mesi di sofferenza. Un supporto che non mancherà neppure oggi, il giorno dei funerali.

Il cadavere della donna è stato ritrovato nel novembre scorso nelle vicinanze delle isole Tremiti, ma l’identificazione della 56enne di Barbara è stata confermata solo poche settimane fa. Brunella, l’ ultima delle persone ancora disperse, riposerà finalmente al fianco di sua figlia Noemi, anche lei vittima di questa catastrofe. La camera ardente è stata allestita nella giornata di ieri nella sala del commiato Giorgi di Serra de’ Conti.

Il funerale di Brunella invece si terrà oggi pomeriggio alle ore 15, nella Chiesa di Santa Maria Assunta di Barbara.

La messa sarà celebrata dal Vescovo della diocesi di Senigallia Monsignor Franco Manenti e trasmessa sul canale YouTube della parrocchia accedendo con apposito link. L’amministrazione comunale di Barbara ha proclamato il lutto cittadino per la giornata odierna ed il sindaco Riccardo Pasqualini ha ribadito la necessità di mantenere un comportamento adeguato e dignitoso. Nel pieno rispetto di questa giornata di raccoglimento, Pasqualini ha invitato le attività, laddove è possibile, a sospendere il lavoro dalle ore 15 alle ore 16:30, ovvero in concomitanza con la cerimonia funebre.

Nicolò Scocchera