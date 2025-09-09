Brunelli, raggiunto il traguardo 100mila coni

Paolo Brunelli chiude una stagione da 100mila gelati. Prendere un cono da maestro cioccolatiere Paolo Brunelli senza fare fila è praticamente impossibile: la gelateria di via Carducci è presa d’assalto in ogni periodo dell’anno, ma è in estate che diventa un’attrazione per i turisti e per chi vive nei comuni vicini.

Una fila che non spaventa, nemmeno quando da via Carducci arriva al ponte degli Angeli, le ragazze, coordinate dalla figlia Vittoria sono velocissime tanto da smaltire fino a più di mille coni al giorno, per un totale di 300 kg di gelato prodotto quotidianamente.

Paolo Brunelli non si ferma è il suo laboratorio all’interno di ‘Paolo Brunelli Factory’ il locale a Marzocca dove si trova non solo il gelato, ma anche caffè, pasticceria e lievitati, è un tempio dove si incrociano passione e professione, con una lungimiranza che ha portato negli anni il maestro Brunelli ad ampliare la sua gamma di prodotti. Presto, ad entrare nell’azienda di famiglia dopo la figlia Vittoria, sarà Costanza, che a breve affiancherà il papà in laboratorio.

"Sono molto contento – spiega il maestro Brunelli – siamo contenti e soddisfatti per com’è andata la stagione, tra i gusti più richiesti c’è la ‘crema Brunelli’, ma sono andati molto bene anche i gelati vegetali: oggi vengono fatti in modo diverso e la mancanza di latte e uova non si avverte più come una volta".

E se presto nei punti vendita di Brunelli, ma anche on line saranno disponibili panettoni e torroni, tra le novità c’è il livietato ‘Rotonda’: "Un po’ ciambelline, un po’ pan brioche, tanto da poter essere farcito anche con i salati lo proponiamo in ogni stagione".

Ma ci sono anche le brioche, sapientemente farcite con le creme Brunelli o il maritozzo a forma di cono, ma anche le torte e i semifreddi, oltre alla possibilità di acquistare il gelato da asporto.