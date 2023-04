Brunelli sforna una pizza di formaggio nuova "E’ fatta con tre tipologie di pepe diversi"

In attesa della riapertura del suo locale in via Carducci, lo chef del gelato Paolo Brunelli sforna ‘pizze di Pasqua’ e al Carlino rivela il suo segreto per renderla speciale. Lo scorso 15 settembre l’alluvione ha messo fuori uso il suo locale in via Carducci, oltre agli arredi, il fango ha distrutto anche il laboratorio, macchinari compresi. Paolo Brunelli è pronto a ripartire ampliando al sua proposta, offrendo altre prelibatezze oltre al gelato. E per questa Pasqua, in attesa del taglio del nastro previsto entro il 1 maggio, lancia la pizza al formaggio: in soli due giorni ne ha prodotti 200 pezzi. Un’idea che ha il sapore della tradizione: "Ho deciso di produrla perché per me la pizza o crescia di formaggio è il vero profumo della Pasqua Marchigiana. – spiega Paolo Brunelli – La ricetta parte da una base tradizionale, rivisitata leggermente da me". Una ricetta che si tramanda di generazione in generazione: "Nel locale di famiglia l’abbiamo sempre fatta così – prosegue – il segreto sono i formaggi, a parte il parmigiano reggiano, utilizzo rigorosamente solo formaggi della mia regione". Una pizza di Pasqua dove non manca il tocco dello chef: "L’ingrediente ‘segreto’ è l’utilizzo di tre tipologie di pepe diverso che conferisce una freschezza ed un’aromaticità unica". – conclude – In attesa del locale di via Carducci, Brunelli si dedica alla sua gelateria e pasticceria ‘Combo’ di Marzocca, ma le sue specialità possono essere acquistate anche on line.