Brusaporto travolgente in Girone B: 2-4 per i bergamaschi La Tritium crolla tra le mura amiche dello stadio La Rocca, superata dal Brusaporto (2-4). Una pesante vittoria in rimonta per i gialloblù che costringe i biancoazzurri a interrogarsi sulle ragioni di un capitombolo del genere. Nella categoria non ci sono sconti.