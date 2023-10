Bruschini rilancia: "Incolpare noi non ha senso"

Marco Bruschini, direttore dell’Agenzia del turismo e dell’internazionalizzazione delle Marche.

Ripartiamo dalla domanda di ieri: si sente sotto accusa dopo le parole di Aeroitalia?

"No, e torno a ripetere un concetto fondamentale. Dire che è colpa di Atim non significa nulla perché l’Agenzia non può affatto pagare alcun contributo per i voli nel rispetto del Codice degli Appalti e, dunque, delle leggi vigenti. Atim, al contrario, può promuovere i voli attraverso vari canali su indicazione della Regione, al fine di promuovere la destinazione finale, le Marche appunto. L’esempio è il collegamento per Parigi".

Si spieghi.

"Quando abbiamo annunciato il link dall’aeroporto in partenza il 27 maggio, operato da Volotea, abbiamo organizzato campagne di comunicazione e pubblicità a sostegno del volo. Siamo stati all’Ambasciata italiana di Parigi, con Regione, Ice e Enit per presentare le Marche al mercato francese. Missione compiuta, e non lo dice Bruschini, ma il 98 per cento di riempimento dell’aeromobile in cinque mesi".

Così stavate facendo con Aeroitalia?

"Un lavoro soltanto avviato, ma stavamo ragionando per una serie di azioni che potessero valorizzare il territorio. Atim può scegliere gli strumenti per come farlo, che possono essere iniziative di scouting per le compagnie aree o le catene di albergo, piuttosto che affissioni o serigrafie nelle metro, nei taxi, negli aeromobili. Individuiamo i canali, non possiamo concedere fondi nel modo più assoluto. Sfido chiunque, atti alla mano, a sostenere il contrario".

Come si sente?

"Dispiaciuto per i voli internazionali interrotti dal 13 novembre, Bucarest, Vienna e Barcellona. Non ci si dimentichi, però, che il primo agosto in conferenza stampa era stata annunciata anche la rotta per Amsterdam (che Aeroitalia avrebbe dovuto attivare dal 28 ottobre, ieri, ndr). Qualcuno ha memoria corta e si negano le evidenze. Guardando avanti, il protocollo d’intesa firmato con Ryanair potrà delineare nuove rotte compatibili con lo sviluppo del turismo (Grecia e Spagna, i rumors) e dell’aeroporto stesso".

Roma, Milano e Napoli stop dal primo ottobre 2024: la continuità territoriale è a rischio?

"Sono voli sostenuti dal Ministero, sui quali vigila la Commissione Europea, con un finanziamento nei tre anni, direi di no. In base al bando dell’Enac, laddove Aeroitalia dovesse andarsene tra meno di un anno, si dovrà procedere ad una nuova gara pubblica per individuare la nuova compagnia che opererà i voli".