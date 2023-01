Buche dappertutto, un’emergenza Archi, Piano e porto da denuncia

La pioggia non fa che peggiorare la situazione. Ormai non si salva più nemmeno una strada ad Ancona. Un fenomeno che non conosce ostacoli. Le buche, pardon i crateri, sono dappertutto. Il Carlino negli ultimi giorni (ma anche in precedenza) ha denunciato la situazione a dir poco precaria di alcune strade importanti. Sono venuti i capelli dritti a guardare via Conca, a Torrette via Palestro in pieno centro. Ma quello che stiamo vedendo anche al Piano, agli Archi, alle Grazie, lungo l’Asse, al porto in zona Mandracchio, insomma in ogni zona del capoluogo, rappresenta più di un campanello d’allarme. Inutile nascondersi e accampare giustificazioni sul fatto che siamo in inverno, che i lavori non si possono fare.

"Bucopoli" è dilagante e urge intervenire subito se non si vuole che la situazione peggiori ulteriormente. Ieri mattina siamo andati a vedere in via Giordano Bruno, in piazza Ugo Bassi: qui le buche minacciano l’asfalto e sono colme d’acqua. L’asfalto è rovinato in più punti. L’attraversamento pedonale all’altezza del semaforo è un percorso ad ostacoli: le strisce sono in parte cancellate e occupate dalle buche. Stessa situazione agli Archi, in via Marconi. Le strisce non esistono praticamente più, i pedoni sono costretti a saltellare per non affondare il piede nell’acqua. Non si salva neppure la zona portuale. Siamo stati al Mandracchio, nei pressi del Bar Baccà: nelle buche ricolme d’acqua piovana ci si affonda la mano. La strada è attraversata giornalmente da mezzi pesanti diretti in porto. L’asfalto non regge più. Situazione pesante dalla periferia al centro: via Piave soffre, via Thaon de Revel, pieno quartiere Adriatico zona residenziale della città, è un acquitrino a ridosso del marciapiede. L’acqua ristagna, sono stati posizionati cartelli per impedire alle auto e alle moto di parcheggiare e affondare, togliendo quindi anche spazi vitali alla sosta. L’asse nord-sud: l’imbocco all’altezza dell’Università è da mani agli occhi. C’è veramente da stare attenti a non finire contro il guard rail. Una sottolineatura: le buche stanno anche nelle strade dove l’asfalto è stato rifatto. Non perdiamo tempo a dare colpe e giudizi. Mettiamoci mano.

Andrea Massaro