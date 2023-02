Buche e frane, il Comune ora corre ai ripari

Automobilisti che si lamentano per lo stato delle strade e ancor più osimani e non solo che devono recarsi dal carrozziere per un cerchione rovinato. Colpa delle buche su diverse strade che fanno rabbia a tanti. "L’emergenza c’è per le buche che il recente maltempo ha peggiorato in alcune strade. Particolare attenzione stiamo dando a quelle di San Biagio che, con via Ancona che crea disagi e lunghe code, diventano strategiche – afferma il sindaco Simone Pugnaloni -. Partito il cantiere per rifare alcuni tratti di via Colle San Biagio che non erano ancora stati ripristinati. In via San Biagio, dove i cittadini avevano segnalato alla polizia locale danneggiamenti per buche troppo grandi e profonde, siamo appena intervenuti per una prima messa in sicurezza, poi si interverrà asfaltando la carreggiata nel tratto più rovinato. L’asfalto definitivo su tutta via San Biagio sarà fatto da Astea una volta terminato l’intervento ai sottoservizi di via Flaminia I, che slitterà a primavera. Siamo consapevoli che molte strade osimane hanno bisogno di manutenzione straordinaria ed è per questo che nel bilancio di previsione per il 2023 sono inseriti oltre due milioni di euro di investimenti per rifare gli asfalti. Alcuni dovevano partire già a fine 2022, penso ad esempio alle quattro rotatorie (Tre Archi, Crocifisso, Borgo e Campocavallo lato Cerretano) ma il maltempo e il freddo non l’hanno permesso. Per la buona riuscita del cantiere bisogna almeno avere una temperatura sopra gli 8-10 gradi". Preoccupa la Sbrozzola: "Non è normale che una strada stretta e dissestata come è il primo tratto della Sbrozzola sia giornalmente percorsa da centinaia di macchine che rischiano incidenti da un momento all’altro – dicono le Liste civiche -. Molti automobilisti percorrono quella strada pericolosa solo perché è la più rapida"

Silvia Santini