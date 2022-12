Buche e sanpietrini sconnessi, arrivano i lavori in via Pisacane

Nuovo look per via Pisacane. A breve via alla riqualificazione di una delle vie del centro storico da anni alle prese con sanpietrini sconnessi e buche. Il 27 dicembre la Giunta ha infatti approvato il progetto di fattibilità tecnico economica sul risanamento del selciato di un tratto di Via Pisacane compreso tra Via Maierini e Via Portici Ercolani, per circa 200 metri. Il costo dell’intervento ammonta a un totale di 650.000 euro che verranno stanziati nel bilancio 2023. "La strada è fortemente transitata sia da auto che da mezzi che effettuano carico e scarico e pertanto, essendo costituita da pavimentazione in pietra arenaria mai risanata nel tempo – spiega l’Amministrazione Comunale – ora presenta numerosi avvallamenti dovuti al cedimento del sottofondo stradale nonché sconnessioni e distacchi del selciato che rappresentano un serio pericolo per i pedoni e i veicoli in transito". Il progetto prevede la rimozione completa del selciato sulla strada, la formazione di una soletta in conglomerato cementizio, debolmente armata, per tutta la larghezza della carreggiata e il posizionamento di nuova pavimentazione in pietra arenaria. Verranno inoltre rinnovate tutte le caditoie e i relativi allacci alla pubblica fognatura e collegati alla stessa tutti i discendenti pluviali che nella quasi totalità scaricano a vista sul selciato stradale. I lavori verranno eseguiti per stralci funzionali allo scopo di consentire percorsi viari alternativi e ridurre al minimo i disagi. "L’intervento, da molti anni atteso dai cittadini – conclude l’Amministrazione – consentirà di migliorare la percorribilità di questo importante asse viario e nel contempo di ridurre la rumorosità prodotta dai veicoli in transito".

Intanto proseguono i lavori del maxi cantiere di viale Anita Garibaldi che sta interessando tutta la vasta zona compresa tra l’ex prg, il Portone e le Saline. Molte strade sono chiuse per consentire il prosieguo dei lavori di realizzazione della nuova linea del gas metano per procedere poi con il completamento di tutti gli altri sottoservizi di viale Anita Garibaldi, partendo da via Mercantini, fino alla rotatoria di Via della Capanna. Tra i vari interventi previsti, c’è anche la realizzazione di una doppia fognatura, con una linea preposta alla raccolta delle acque bianche di provenienza meteorica, portando le tubature fino a piazza Diaz e quindi convogliate al Fosso Sant’Angelo. L’Amministrazione sta poi già predisponendo la progettazione del successivo tratto di viale Anita Garibaldi, da via Mercantini a piazza Diaz, che sarà parzialmente finanziato con 850.000 euro stanziati dal Pnrr.

g. m.