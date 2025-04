Buche "Guardate che strade abbiamo a Paterno"

Voragini nelle strade, così un residente della frazione di Paterno chiede conto all’amministrazione comunale: "Ecco, vedete in quale situazione versano le strade nella nostra frazione di Paterno, uno dei ‘borghi’ di cui si è sentito molto parlare in campagna elettorale, ma che poi è stato abbandonato a se stesso – attacca un residente di Paterno che mostra l’incredibile dissesto lungo una delle strade di collegamento – Siamo in via Paoletto, la strada che da Casine di Paterno sale in paese. Un collegamento che reca ancora i dissesti dell’alluvione del settembre scorso, di cui il Comune non si è mai occupato. Via Monterosato e via Fornace Vecchia sembrano state bombardate e gli automobilisti devono fare evoluzioni assurde per evitare le buche ormai enormi e cercare di salvaguardare i veicoli".

Nel piano sulle manutenzioni stradali presentato la settimana scorsa l’amministrazione comunale ha inserito 42 interventi e qualcosa riguarda anche le frazioni. Forse servirebbe di più, ma le risorse latitano e se non fosse stato per degli avanzi di bilancio e per fondi particolari non sarebbe stato possibile mettere in campo quella strategia: "Occorrerebbe un rifacimento urgente delle strade, perché la soluzione non è mandare qualcuno a buttare un po’ di catrame per riempire le buche e poi alla pioggia successiva siamo punto e a capo – attacca il cittadino – Benissimo asfaltare le strade cittadine, e ci mancherebbe, ma paghiamo le tasse anche noi e vorremmo essere ricordati e aiutati anche quando non è tempo di elezioni".