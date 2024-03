Buche, il piano del Comune. Pronti dodici milioni per le strade: "La politica del rattoppo non è nostra"

"La politica del rattoppo delle buche non ci appartiene. Se viene applicata lo è soltanto nelle emergenze, dunque è residuale. Noi siamo l’amministrazione delle strade sicure. Ricordo che i cantieri sono il male minore, perché ci restituiranno una città più bella e migliore". Sono le parole utilizzate dal sindaco di Ancona Daniele Silvetti per annunciare l’imponente piano di riqualificazione delle infrastrutture viarie della Dorica, alcune delle quali definite da lui stesso "al collasso". Gli interventi sono stati presentati ieri e interesseranno un totale di 15 chilometri di arterie, nevralgiche e periferiche, per 120mila metri quadri di superficie. Interventi di "manutenzione straordinaria" che saranno finanziati per oltre 12 milioni di euro, stanziati in quota maggioritaria dal Comune (4 milioni) e Viva Servizi (che ha garantito circa 6 milioni, restaurando contestualmente i sottoservizi). Le altre risorse, in chiave G7 della Salute di ottobre, sono state invece assicurate da Regione Marche (altri 2 milioni) e Autorità Portuale (1 milione) per le aree di competenza. Tanti dei lavori programmati, partiti o per i quali è in corso l’aggiudicazione della gara o la progettazione (ne scriviamo a parte, ndr) vedranno la luce nella seconda metà di maggio e, secondo le proiezioni degli uffici, saranno completati nell’anno, compatibilmente con le condizioni meteo.

A presentare il dossier a Palazzo del Popolo, oltre al sindaco anche l’assessore ai Lavori pubblici, Stefano Tombolini, il dirigente Stefano Capannelli, il presidente del Cda di Viva Servizi Andrea Dotti con il direttore generale Moreno Clementi. "Agiremo sulle vie che hanno maggiore urgenza a seguito di un’accurata ricognizione della città. Perché centro è uguale a frazioni e borghi", ha spiegato Silvetti. Decisiva, si diceva, la mutua e reciproca collaborazione con Viva Servizi: "Nel quadriennio 2020-2023 abbiamo investito nel rifacimento di condutture nel territorio della città di Ancona circa 10 milioni di euro – ha spiegato Clementi –. Gli interventi programmati per il 2024 e 2025 non esauriscono le azioni nel territorio ma già questi raggiungono e superano i 6 milioni. C’è una forte spinta nel rinnovamento della rete idrica e al conseguente rifacimento dei manti stradali, giustificata dall’accesso della partecipata ai fondi Pnrr e dalla sinergia tra Comune e Viva Servizi". Soddisfazione anche nelle parole di Dotti secondo il quale, "la nostra attività ordinaria si sposa con la programmazione che il Comune sta facendo sulle attività di rinnovamento delle strade". Viva Servizi rinnoverà: la rete idrica di via Rodi per 700mila euro (durata lavori quattro mesi, inizio seconda metà di maggio); le reti idriche delle vie Salmoni ed Avvenati per 250mila euro (già conclusi, asfaltature tra giugno e luglio); le reti idriche e reflue delle vie Isonzo e del Conero fino ad incrocio con via Salmoni per 3 milioni e 500mila euro.