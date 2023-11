Buche provocate dai lavori della fibra,. Solidarietà popolare incalza il sindaco Il gruppo Solidarietà popolare chiede all'Amministrazione un intervento sui mancati ripristini stradali da parte delle ditte incaricate della posa in opera della fibra. Le vie interessate sono in condizioni precarie, con buche e avvallamenti che rappresentano un pericolo per la viabilità. Il Comune ha già inviato due diffide, ma senza risultati.