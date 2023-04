Buche, quei lavori da rifare nel giro di poco tempo

Se è vero che i lavori di rifacimento delle strade sono un ottimo ‘spot’ elettorale gli abitanti di via Rodi voteranno in massa il Centrodestra. E’ una situazione simbolo di molti altri punti della città. In pratica l’asfalto arriva ad essere in condizioni disastrose, e così rimane per lunghi anni, per la gioia degli automobilisti e, ancora di più, dei motociclisti. Poi a un certo punto avviene il miracolo: l’asfalto viene rimesso a nuovo. Soddisfazione generale, e finalmente eliminato il rischio di rompere una sospensione della macchina, un fanale, o peggio ancora di cadere dallo scooter per colpa di una buca, e farsi parecchio male. Purtroppo il miracolo dura poco. Dopo un paio d’anni l’asfalto torna a essere pieno di buche, striature e avvallamenti. La domanda è: ma come vengono fatti questi lavori? A chi vengono affidati? Che materiale viene usato? Non sarebbe il caso di utilizzare il miglior tipo d’asfalto? Costerebbe di più, ma ridurrebbe di molto la frequenza dei cantieri, e ovviamente i disagi dei cittadini. Sarebbe, insomma, un investimento. Maggiore lo sforzo economico iniziale, ripagato però dal minor numero di giorni di lavoro degli operai, di trasporto del materiale e così via. Forse l’idea è sbagliata, ma in ogni caso c’è qualcosa che non va.

Katia B., Ancona