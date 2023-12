Buche sulle strade, non facciamo gli stessi errori

Caro Carlino, sono passati due mesi da quando gli operai e l’ufficio manutenzioni del Comune hanno terminato i lavori di riasfaltatura in via Piave. Per chi non è del rione Adriatico, giova ricordare che si tratta di una strada abbastanza trafficata che fino a tre mesi fa era devastata da buche e avvallamenti. Ora, finalmente, è stata totalmente rifatta. E meno male. I residenti (tutti) hanno tirato un bel sospiro di sollievo.

I lavori, la giunta Mancinelli, li aveva programmati da tempo e ora si vedono i risultati. Un po’ in ritardo, certo. Come in ritardo sono le strisce blu. Quando si deciderà di disegnare gli stalli per gli abitanti? Là, tra l’altro, abita anche una persona invalida e le strisce gialle non ci sono più. Però, la delimitazione della carreggiata è già stata fatta. Dalla foto, si vede bene che sulla sinistra c’è la riga bianca, ma sulla destra gli stalli non ci sono ancora.

E poi, vogliamo parlare di via Isonzo? Quando si rimetterà mano alla via sopra? Anche quella è super trafficata. Ci passano tutti per andare a Portonovo, ma è un colabrodo…

Gianluigi G., Ancona