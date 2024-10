Buche, viaggio in bus con l’assessore: "Via Isonzo, stiamo lavorando per voi"

Mezzi obsoleti e asfalti in condizioni difficili: amministrazione comunale e Conerobus rispondono all’autista che l’altro ieri si è fatto refertare al pronto soccorso per problemi alla schiena e alla colonna vertebrale dopo aver subìto dei traumi durante la guida di un mezzo a suo dire vecchio e non idoneo su strade malridotte. Il Carlino, che ha riportato la notizia, ieri è salito a bordo dello stesso autobus condotto da Giovanni A. mercoledì durante il turno di mattina dalle 7,04 alle 13,42. Abbiamo ripercorso assieme all’assessore Stefano Tombolini lo stesso tragitto della linea 91 fino al capolinea di Pietralacroce, compresa la stradina finale effettivamente un vero e proprio colabrodo; lo abbiamo fatto prima con la vettura ‘incriminata’ e poi con una molto più nuova. Il mezzo originale è il numero 274, un vecchio bus a gasolio entrato in servizio ben diciannove anni fa, prima corsa dicembre 2005, impiegato mercoledì nella linea 91, quella che collega il centro a Pietralacroce. Con noi il dirigente del servizio movimento di Conerobus, Andrea Prosciutti, e l’assessore comunale ai Lavori pubblici e alle Manutenzioni, Stefano Tombolini. Nessuna intenzione di smentire il dipendente, ma quanto meno precisare alcuni dettagli importanti: "Il nostro dipendente ha affermato che l’autobus aveva le sospensioni rotte, così come il sedile di guida non perfettamente a posto – precisa Prosciutti – A causa di una serie di buche sarebbe sobbalzato per poi subire un colpo tale da spingerlo ad andare in ospedale. Nulla da dire sul fatto che il mezzo da lui guidato mercoledì sia vecchio, ma le sospensioni sono state revisionate di recente e il sedile ha un sistema di controllo degli attriti perfettamente funzionante". Lo abbiamo provato anche noi ed effettivamente il sistema conferisce comodità e a seconda dei sobbalzi provocati dalle buche lungo il percorso il sedile sale e scende in maniera morbida. Il problema, semmai, è il rumore assordante dentro il mezzo a causa dei corrimano e delle intelaiature interne che a ogni buca si scuotono.

Più soave la corsa a bordo del bus più recente, entrato in servizio a gennaio 2019, alimentato a metano e dotato di sistemi efficienti. Al centro della prova, tuttavia, c’erano anche le condizioni delle strade del capoluogo, un problema atavico che si perde nella notte dei tempi e che le amministrazioni, da quella di centrosinistra a quella attuale di centrodestra, stanno cercando di affrontare. L’assessore Tombolini ha voluto metterci la faccia senza nascondersi dietro un dito: "Facciamo il possibile per risolvere il problema, ma non è facile. Uno dei punti più a rischio critiche, indicato anche nel vostro servizio, è via Isonzo – ha specificato Tombolini – Viva Servizi sta terminando l’intervento su via Rodi per quanto riguarda i sotto servizi e poi passerà su via Isonzo. I lavori di via Rodi hanno subìto un piccolo ritardo, ma dovrebbero essere consegnati entro la prima decade di dicembre. A marzo, sempre sotto la competenza di Viva Servizi, si passerà su via Isonzo, ci saranno altri disagi, ma poi avremo l’intero percorso stradale rifatto ex novo. La stradina del capolinea del 91? Poco fa ho chiesto agli uffici di capire sotto quale competenza ricada, non vorrei fosse una strada privata o vicinale a controllo dei frontisti. Presto interverremo per rifare la pavimentazione di via Bocconi dall’uscita di Conerobus all’incrocio con l’Asse, ce n’è urgente bisogno" chiude l’assessore Stefano Tombolini.