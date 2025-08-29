Buco da oltre un milione. Maxi confisca a un’azienda

Un buco da oltre un milione e duecentomila euro al fisco e una condanna che mette la parola fine a una parabola imprenditoriale. È la storia di un’azienda del settore pelli formalmente trasferita anni fa a Monte Roberto ma da tempo un guscio vuoto, e del suo dominus, un 79enne anconetano, che il tribunale di Ancona ha riconosciuto colpevole di omessa dichiarazione dei redditi per l’anno 2017. La cifra evasa fa impressione: 1.254.882,41 euro, più di venti volte la soglia penale prevista dalla legge. La sentenza, pronunciata a marzo, diventata irrevocabile a luglio 2025 e pubblicata lo scorso 8 agosto, non lascia scampo: confisca dei beni fino a concorrenza della somma sottratta al fisco, interdizione perpetua dai pubblici uffici e pubblicazione del dispositivo.

L’azienda appartiene al settore pelli e pellami, con un oggetto sociale ambizioso che spaziava dal commercio di cuoio all’import-export di carni e perfino di animali vivi. Ma i numeri raccontano altro. L’ultimo bilancio depositato, risalente al 2016, mostrava un’azienda già in affanno: debiti per oltre 6,6 milioni di euro, crediti di difficile esigibilità e perdite ripetute negli esercizi precedenti. Già allora la liquidità era risicata e il capitale sociale fermo a diecimila euro, un’inezia rispetto all’indebitamento. La visura camerale aggiornata certifica che l’azienda è inattiva, senza più amministratore dopo la decadenza dello stesso Fabrizzi lo scorso 8 agosto, pochi giorni dopo la condanna. Della società restano l’indirizzo legale a Monte Roberto e i faldoni delle carte, tra cui un lungo elenco di oggetti sociali.

Lo Stato, attraverso la Procura, ha quindi messo nero su bianco l’accusa di aver eluso il fisco in modo sistematico e per cifre da capogiro.