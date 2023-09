Bufarini, ecco il Piano di emergenza esterna

Azienda Eredi Raimondo Bufarini, è stato redatto il Piano di emergenza esterna. Il cosiddetto Pee, ora, sarà pubblicato online sui siti della Prefettura di Ancona e dei Comuni di Ancona e Falconara Marittima.

Sarà dunque consultabile alla popolazione, che potrà concorrere nel fornire indicazioni o proposte prima dell’approvazione definitiva che avverrà tra un mese.

Ne hanno dato comunicazione, ieri, dall’Ufficio territoriale di Governo del capoluogo dorico: "La Prefettura di Ancona, in osservanza all’articolo 21, comma 1, del Decreto legislativo numero 105 del 2015, ha provveduto a redigere il Piano di emergenza esterna di Eredi Raimondo Bufarini srl – ha specificato la Prefettura di Ancona in una nota inviata alla stampa - d’intesa con la Regione Marche, i Comuni di Ancona e Falconara Marittima, il Comando dei vigili del fuoco, la sezione della Polizia stradale, l’Azienda sanitaria territoriale di Ancona, il servizio Emergenza 118, l’Arpam, l’Anas e lo stabilimento in argomento".

Nel dettaglio, si specifica che "il documento viene pubblicato in data odierna sui siti web della Prefettura e dei Comuni di Ancona e Falconara, al fine di consentire la consultazione della popolazione, ai sensi del comma 1 del citato articolo 21 e in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 3 del Decreto ministeriale numero 200 del 2016", continua il comunicato. Dunque si diceva della fase di "consultazione" riservata alla cittadinanza falconarese, ma non solo da recapitare esclusivamente online: "Entro 30 giorni dal 26 settembre 2023 i cittadini potranno fare pervenire, al seguente indirizzo mail, osservazioni, proposte o richieste – che saranno oggetto di valutazione del gruppo di lavoro costituito ad hoc – ai fini dell’approvazione del Pee in via definitiva: [email protected]".