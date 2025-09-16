Bugaro-Mancinelli: duello in tv: "In dieci anni non avete fatto nulla": "Basta con la politica delle balle"

"Mi candido perché le cose non vanno bene: c’è bisogno di cambiare. Non sopporto la vecchia politica che racconta balle, fa promesse fantasmagoriche e poi non conclude quasi nulla. Una deriva che ha segnato la nostra regione negli ultimi cinque anni con questo centrodestra. Io credo di poter dare il mio contributo ma nel senso contrario. Cioè, non promettendo miracoli ma facendo un lavoro serio per risolvere i problemi", apre Valeria Mancinelli, ex sindaca e candidata nella lista anconetana del Pd. E Giacomo Bugaro, l’indipendente in corsa con Fratelli d’Italia alle Regionali (sempre nell’Anconetano): "Capisco le difficoltà della sinistra, ma approcciare con questo catastrofismo non fa bene. Comunque ognuno si rappresenta come crede. Io penso che valga la pena fare questa battaglia, così ho accolto l’invito del presidente Acquaroli a rimettermi in gioco". Perché, ribatte, "in cinque anni la svolta c’è stata".

Dopo il reciproco guanto di sfida che si erano lanciati nelle scorse settimane, eccolo servito il primo faccia a faccia televisivo tra Mancinelli (centrosinistra) e Bugaro (centrodestra), in scena ieri mattina negli studi di èTV Marche e condotto dal giornalista Maurizio Socci. Un confronto che ha scaldato i due competitor, specie sul tema porto. "La prima operazione che ha fatto Acquaroli è stata quella di cacciare Giampieri dall’Autorità portuale – l’affondo di Mancinelli –. Una mossa per marcare il territorio", in nome, dice, "del cambio di strategia". E "invece nel Documento di programmazione dite e fate le stesse cose", aggiunge. Bugaro: "Ragioniamo, invece, su cosa non avete fatto voi, nei vostri trent’anni, a livello infrastrutturale. Con il mandato popolare ricevuto, col massimo rispetto c’era bisogno di cambiare segno". A ruota libera. Bugaro elenca le opere della nuova gestione "con la presidenza Garofalo": ristrutturazione banchine, terminal container e crociere, il Documento di programmazione strategica del porto e "abbiamo aperto il cantiere del nuovo Piano regolatore fermo dal 1988, che prevedrà la Penisola". Apriti cielo sullo spostamento dei traghetti. Per Mancinelli, "solo quando saranno avviati i lavori per la Penisola", come "da proposta adottata dal Comitato di gestione del porto di cui lei fa parte" (Bugaro dirà dopo: "Il Piano regolatore del porto non è mai venuto in Comitato portuale", sostenendo, prima, "lo fa l’Autorità portuale". Questo in risposta a Mancinelli: "A Bugaro la proposta gli è passata sotto e non se n’è accorto"). Sui tempi della Penisola, per Mancinelli, "se va bene tra 15 anni". Per lei non ci sarebbe "lo stanziamento per la progettazione". Sponda opposta, altra narrazione: "Ci sono 300mila euro per la prima progettazione". In precedenza, Bugaro: "Noi portiamo programmi concreti, voi in dieci anni non avete fatto nulla e i cittadini vi hanno mandato a casa". Poi il finale. Non senza elettricità.