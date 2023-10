Buio pesto nel piazzale, a scuola con le torce

Sembra una caccia al tesoro. In lontananza, nel buio della notte, si vedono delle persone aggirarsi nei pressi della scuola Ferraris, il cui complesso comprende anche la elementare Mercantini, con la torcia dello smartphone acceso. Ma non hanno la faccia di quelli che si sono divertiti. Sono i genitori dei bambini e dei ragazzi che frequentano la palestra del complesso scolastico. Per andare a prendere i figli a scuola devono stare attenti a dove mettono i piedi. Il piazzale è completamente al buio. La situazione è questa dall’inizio dell’anno scolastico, ma a quanto pare anche sul finire dell’anno precedente si sarebbero verificati gli stessi problemi.

Perchè? Bella domanda, ci sarebbe da chiederlo al Comune. Al quale sia gli insegnanti del plesso scolastico, sia alcuni genitori degli studenti, si sono rivolti in vario modo per tentare di ripristinare un minimo di luce. Senza però ottenere alcunché. Con l’avanzare dell’autunno e l’approssimarsi dell’inverno, le giornate saranno sempre più corte. Finora ci si è sempre barcamenati, ma l’unica possibilità di riuscire a vedere qualcosa è puntare i fari della macchina verso l’ingresso della scuola e quindi della palestra. O parcheggiare, scendere e dirigersi verso l’istituto con il telefono a torcia in mano.

"Abbiamo chiesto alla dirigente scolastica – racconta il papà di una bambina che frequenta le Mercantini e di pomeriggio anche la palestra dove la figlia fa ginnastica – di poter contattare qualcuno per sistemare quelle luci. C’è una torre faro nel piazzale che potrebbe illuminare tutto, ma chissà perchè i fari sono tutti spenti. Passano i giorni e resta tutto uguale". Scrive su un gruppo facebook un altro genitore: "Il parcheggio delle scuole Ferraris dove almeno fino alle 20.30 c’è un gran via vai di ragazzi, è totalmente al buio. Non c’è una singola lampada che funzioni". In realtà una ce ne sarebbe, ma è sul lato posteriore dell’edificio, non quindi verso il campo da calcio, tanto per intenderci. Quindi serve a poco. I genitori chiedono a chi di dovere di intervenire immediatamente a tutela dei ragazzi, ma anche per la loro sicurezza. In quelle condizioni i rischi sono molteplici ed evidenti. Una cosa che oggigiorno sembra follìa. A meno che non si voglia continuare la caccia al tesoro.