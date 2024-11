Bullismo, droga e social network: "Calendario dedicato ai ragazzi"

E’ stato presentato ieri mattina al comando provinciale di Ancona dei Carabinieri il nuovo calendario storico dell’Arma edizione 2025. Un calendario speciale, perché i racconti di Maurizio De Giovanni e le illustrazioni di Marco Lodola ne fanno uno strumento di comunicazione soprattutto indirizzato verso le famiglie e i giovani, un terreno su cui i carabinieri tengono particolarmente a far sentire la propria presenza e il proprio sostegno. Il nuovo calendario storico è stato commentato dal comandante provinciale, il colonnello Roberto Di Costanzo, a capo del comando provinciale di Ancona da poco più di un mese. Un calendario che colpisce particolarmente perché il tema scelto dall’Arma è particolarmente attuale, forte, emozionante, grazie anche alle storie di Maurizio De Giovanni nelle quali il protagonista, un maresciallo dei carabinieri, si rivolge al figlio scrivendogli delle lettere che si trasformano in racconti, nella speranza di riuscire a comunicare con lui dopo la morte della madre. "Il tema sono i carabinieri, naturalmente – spiega il comandante Di Costanzo, particolarmente emozionato nella lettura di alcuni passaggi tratti dal calendario storico –, nel rapporto coi giovani: nei vari mesi si susseguono le lettere che questo padre lascia a suo figlio all’interno dell’album di famiglia dove ci sono le foto della madre che non c’è più". Più un libro, insomma, di un calendario, in cui in ciascun "capitolo" mensile il padre maresciallo conclude la lettera al figlio scrivendogli "ti voglio bene".

Si parla del branco, tema di febbraio, con la storia di un gruppo di ragazzi che cerca di dare fuoco a un senzatetto, poi di un ragazzo prigioniero della sua stanza dei social e del suo pc, incapace di comunicare verso l’esterno, si parla della dipendenza dalla droga, di tutela dell’ambiente, di bullismo, di revenge porn, di rispetto della donna, di fragilità umana. "Il filo conduttore – prosegue il comandante Di Costanzo – è quello che bisogna cercare di parlare con le persone che ci stanno intorno, di dire "ti voglio bene" e di non vergognarsi. Ci dobbiamo rendere conto che la cosa più importante è parlare, dialogare, tra noi, con i nostri figli, a scuola, evadere dalla solitudine e non restare soli, per qualsiasi tipo di problema. Parlare, denunciare, non avere vergogna e farsi aiutare". Un segno di vicinanza che l’Arma dei carabinieri manda all’Italia e ai cittadini, anche quelli di Ancona e provincia.

Giuseppe Poli