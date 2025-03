Bullismo, gli studenti di medie e superiori al cinema teatro Italia

Al Cinema Teatro Italia di Ancona, si è tenuto un incontro voluto dal Questore di Ancona unitamente alla Commissione Pari Opportunità e all’Ufficio Scolastico Regionale. L’incontro ha visto la partecipazione di oltre quattrocento studenti delle diverse scuole medie e superiori della città.

Promuovere l’uguaglianza di genere e una cultura di rispetto e inclusione, contrastando fenomeni di bullismo e cyberbullismo: questo l’obiettivo del progetto che si è migliorato nell’iniziativa che si è svolta alla presenza degli studenti delle scuole che hanno assistito alla proiezione del film “Il ragazzo dai pantaloni rosa”, lungometraggio del 2024 diretto da Margherita Ferri che racconta la storia di un adolescente romano che si è tolto la vita in conseguenza di reiterati atti di bullismo.

La visione del film è stata preceduta dagli interventi del Presidente Cpo, Maria Lina Vitturini, del Questore di Ancona, Cesare Capocasa, del Dirigente dell’Ufficio scolastico regionale, Massimo Iavarone. Per la Polizia di Stato sono inoltre intervenuti il Commissario Capo dott.ssa Daniela Iscaro e il primo Dirigente dott.ssa Marina Pepe della Divisione Polizia Anticrimine della Questura per un focus sui meccanismi e le azioni di prevenzione e contrasto al bullismo e alla violenza di genere.

"Esserci sempre è la missione della Polizia di Stato - ha affermato il Questore Capocasa - per noi vuol dire essere vicini ai cittadini quotidianamente, ma soprattutto vicini ai giovani. L’appello ai ragazzi è quello a non girarsi dall’altra parte, a non essere indifferenti, ad essere invece lampioni in mezzo alla strada, ad essere protagonisti di una decisione di cambiamento culturale. Mai più un banco vuoto con dei fiori sopra".