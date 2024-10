Bullismo, le indagini. L’inchiesta ora passa alla Procura dei minori: tre ragazzi nel mirino

Passa alla Procura dei minorenni l’inchiesta sulla morte di Leonardo Calcina, il 15enne che si è tolto la vita con un colpo di pistola e ritrovato morto lunedì scorso nel giardino esterno di un casale abbandonato a Montignano di Senigallia, a meno di due chilometri da casa sua. Un passaggio dovuto dalla Procura ordinaria che ricevuti tutti gli elementi, la denuncia dei genitori del ragazzo fatta per il bullismo che avrebbe subito a scuola, le testimonianze raccolte dai carabinieri della Compagnia di Senigallia su persone informate dei fatti, ha constatato che a livello penale potrebbero esserci reati a carico di minorenni e quindi il caso va seguito in altra sede. L’indagine sarà ora tutta in mano ai magistrati di via Cavorchie. Il fascicolo passato di consegna era stato aperto contro ignoti, per istigazione al suicidio, ma è chiaro ormai che potrebbe arrivare una prossima iscrizione dei primi indagati. Dalla Procura minorile le bocche sulla vicenda sono sigillate.

I genitori di Leonardo avevano indicato nella integrazione di denuncia fatta lunedì pomeriggio, dopo la prima sottoscritta domenica per scomparsa di persona, almeno tre studenti dell’istituto Panzini frequentato dal figlio, suoi compagni di classe, riportando almeno per uno nome e cognome per intero, poi il nome di una ragazza e un terzo giovane, forse di origine nordafricana. Tutti minorenni e di un anno più grandi di Leo. Per ora si escludono responsabilità penali a carico della scuola, anche se, sempre i familiari, stanno integrando la denuncia con documenti e testimonianze di chi conferma che Leonardo era bullizzato a scuola e i professori lo vedevano ma non sarebbero intervenuti.

Dalle indagini non sono emersi reati penalmente rilevanti a carico dell’Alberghiero per una eventuale sottovalutazione di quello che stava accadendo. Mancanze potrebbero emergere dal punto di vista disciplinare ma su quello stanno lavorando gli ispettori del ministro all’Istruzione Giuseppe Valditara che ha spedito personale apposito sin dal giorno dopo la tragedia. Il preside del Panzini avrebbe già fatto avere sul tavolo del ministro una ricca documentazione dei fatti e della posizione della scuola. Le consulenze disposte dalla pm Irene Bilotta, per la Procura ordinaria, rimangono in atto e gli esiti saranno trasmessi, appena disponibili, alla Procura minorile. Sono la perizia sul telefonino di Leonardo, quella sul computer portatile del minore e sulla playstation. Poi c’è anche la relazione dell’autopsia effettuata martedì dal medico legale Eva Montanari che ha stabilito che il giovane è morto quasi immediatamente dopo lo sparo e usando un solo colpo. La pistola Leonardo l’aveva presa dalla cassaforte dove il padre, vigile urbano, la teneva custodita. Avrebbe sottratto la chiave al genitore e staccato la wi-fi che alimentava le telecamere in casa per non essere visto. Poi è uscito in ciabatte mettendo fine alla sua breve vita.