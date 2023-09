Bullismo, ragazzini accerchiati: "Minacce per avere soldi, basta"

x"Accerchiano ragazzi che restano da soli per farsi consegnare dei soldi". Allarme bullismo in centro a Pianello. Siamo in piazza della Vittoria dove i ragazzini escono il pomeriggio assieme agli amici pe fare merenda e stare insieme. "Il primo episodio è avvenuto giovedì verso le 17 – racconta una mamma che ha subito informato la mamma della vittima – quando mia figlia e altri amici dagli 11 ai 13 anni sono andati nella pizzeria della piazzetta per fare merenda. Un ragazzino aveva preso la pizza e lasciato un euro sul tavolino. Poco dopo sono arrivati dei ragazzi più grandi che stanno spesso in questa zona e l’hanno accerchiato dicendogli: ‘Dacci l’euro’. Lui spaventato li ha lasciati loro. Venerdì è accaduto ad un ragazzino più piccolo, di undici anni sempre davanti alla pizzeria. Era rimasto indietro perché aveva dimenticato il portafogli. È tornato indietro da solo e il solito gruppetto lo ha accerchiato dicendogli: ‘Dacci i soldi’. Lui ha dato la moneta da 2 euro che aveva e loro l’hanno lasciato stare. Non so se siano state avvisate le forze dell’ordine però credo che gesti di questo tipo non vanno sottovalutati perché si comincia così. Vorrei – aggiunge – che mia figlia potesse uscire tranquilla il pomeriggio e anche io che ho scelto una piccola comunità per vivere non vorrei stare nell’angoscia che possa subire atti di bullismo come questo, perché vanno inquadrati così".

Sa.fe.