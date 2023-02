Bullismo, un percorso in classe per aiutare i giovani

OSIMO

Sono tanti i pericoli che i giovani di oggi devono schivare. Sono spesso vittime di dinamiche "malate" che si instaurano anche in classe, come il bullismo o il cyberbullismo. E’ proprio la scuola che in certi casi si rimbocca le maniche e sposa progetti che fanno bene, danno una mano ai giovani e garantiscono loro gli strumenti necessari per arginare tali dinamiche. La classe quarta Mat della sede di Osimo dell’istituto superiore "Laeng Meucci" partecipa al progetto "Ciollansia - Corpo, segno, parola contro il disagio giovanile", un percorso che unisce i linguaggi della gamification (cioè l’utilizzo del gioco in contesti non ludici), dell’arte grafico-pittorica e della danza per indagare la propria area emotiva, scoprirne le potenzialità e, al contempo, rafforzare le competenze relazionali, emozionali, cognitive. Il percorso sarà accompagnato da momenti di storytelling finalizzati sia all’autonarrazione (per raccontare e raccontarsi, ascoltare e farsi ascoltare), sia alla produzione di materiali utili a testimoniare l’esperienza. Tutti i materiali creativi emersi durante il percorso (immagini, storie, opere grafico pittoriche, coreografie) confluiranno in un’opera collettiva finale che, sotto forma di libro digitale veicolerà i diversi contenuti anche attraverso rimandi ad altri media (ad esempio video su YouTube, blog, gallery).