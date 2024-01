"Bullo da solo", una lezione contro il fenomeno

"Bullo da solo", venerdì il primo incontro serale. All’Auditorium San Rocco il sipario si apre alle 21 su ‘Look up – storie oltre il pregiudizio’. Da ieri sono aperte le iscrizioni per partecipare all’incontro pubblico che fa parte del progetto Poft "Bullo Da Solo" organizzato dall’informagiovani del Comune e coinvolge i quattro Istituti Comprensivi della città. Luca Pagliari noto giornalista e stoyteller, protagonista della campagna nazionale contro il bullismo #cuoriconnessi, racconterà tramite storie vere le conseguenze delle azioni e delle parole, per aumentare il rispetto verso se stessi e verso gli altri, per aiutare a avere una sempre maggiore consapevolezza. Sono già quasi 400 alunni e alunne delle scuole secondarie di primo grado di Senigallia che hanno partecipato all’incontro con Luca Pagliari, con attenzione e partecipazione, ponendo moltissime domande. Uno degli obiettivi del progetto è proprio quello di proporre un percorso di sensibilizzazione alla tematica del bullismo e cyberbullismo comune a genitori e figli. Il progetto, con il patrocinio dell’Ordine Psicologi della Regione Marche, si rivolge ai bambini/ragazzi di tutte le quinte classi delle scuole primarie e di tutte le seconde classi delle secondarie di I grado, di Senigallia con varie azioni. Per prenotare l’incontro di venerdì 19 gennaio è necessario compilare il modulo online sul sito dell’informagiovani, dove sono disponibili anche le informazioni sui prossimi incontri www.informagiovani-senigallia.it.