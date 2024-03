Bungaro in concerto: "Stasera vi racconto 30 anni di canzoni"

"Volevo volare con i piedi per terra". Già il titolo è tutto un programma. D’altronde Toni Bungaro è un cantautore piuttosto ‘fuori dagli schemi’, come si potrà rendere conto chi andrà ad ascoltarlo questa sera (ore 21) alla Rotonda a Mare di Senigallia, da dove parte il suo nuovo tour. Con lui sul palcoscenico ci saranno Marco Pacassoni (vibrafono, xilofono e percussioni) e la cantante Elisa Ridolfi come guest star. "Al centro dello spettacolo c’è un bambino, Antonio Calò in arte Bungaro, che si racconta attraverso trent’anni di canzoni – spiega l’artista – E questo bambino racconta cose che Antonio da adulto non ha mai detto, cose a tratti incredibili. Per farlo prendo in prestito le parole di mia madre, che mi esorta a tirare fuori gli episodi memorabili, le canzoni che ho scritto, gli incontri che hanno attraversato la mia vita a partire da quando, a soli nove anni, vinsi il Festival di Sanremo dei ragazzi sul palco dell’Ariston". Bungaro nel corso della sua ormai lunga carriera (l’album d’esordio ‘Sulla punta della lingua’ è del 1988), ha legato il proprio nome anche al Festival di Sanremo, dove ha vinto dei premi sia come cantante che come autore per altri colleghi. L’ultima partecipazione risale al 2018, quando si è esibito in trio con Ornella Vanoni e Pacifico interpretando il brano ‘Imparare ad amarsi’, piazzandosi al quinto posto della classifica Campioni. Il suo ultimo lavoro è ‘Entronauta’, pubblicato nel 2021.