"Buon compleanno Ivan", alle Muse. Filippo Graziani con i brani del padre

‘Filippo Graziani OTTANTA. Buon Compleanno Ivan’. C’è già tutto nel titolo il senso del concerto in programma stasera (ore 21) al Teatro delle Muse di Ancona. Dopo il grande successo dell’album "Ivan Graziani – Per gli amici’, pubblicato a gennaio, e il tour omonimo che ha raccolto oltre 50 date per lo più sold out, Filippo Graziani è tornato sul palco con un nuovo tour in poche date esclusive. E’ una vera e propria festa di compleanno itinerante ricca di sorprese e ospiti, per celebrare quello che sarebbe stato l’80esimo compleanno di Ivan Graziani. Con oltre 10 anni dedicati a diffondere l’eredità musicale del padre, Filippo ha dimostrato di essere un performer carismatico e creativo non limitandosi a interpretare i brani di Ivan, ma rinnovandoli col suo stile. In questo tour Filippo si spingerà più in là guidando il pubblico attraverso i successi più celebri di Ivan, ma proponendo anche una selezione di brani a lui particolarmente cari, offrendo uno sguardo intimo sul lato più personale e nascosto del cantautore. Inoltre, come ogni festa di compleanno che si rispetti, non mancheranno le sorprese. Alle Muse sul palco ci sarà l’amico Raphael Gualazzi. Scelta quasi inevitabile. Raphael, nato a Urbino, è figlio di Velio, che nel 1966 insieme a Graziani e Walter Monacchi fondò l’Anonima Sound, il primo gruppo di Ivan.