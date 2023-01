Buone notizie per i ’vongolari’, sì alla taglia minima di 22 millimetri

I pescatori di vongole tirano un sospiro di sollievo, anche se nella costa da Cesenatico a Goro non sono ancora stati risolti i problemi di scarsa crescita di questo bivalvo. Per tre anni, sino al 2025, le vongole si potranno ancora pescare in mare raggiunti i 22 milimetri di taglia e non i 25 millimetri come in altri mari. L’ufficialità è arrivata a fine anno, con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea, dove è scritto un regolamento che conferma la taglia minima della vongola della specie ’Chamelea gallina’, quella nostrana per intenderci, diversa da quella Verace.

Il provvedimento, fortemente voluto dalla categoria dei pescatori e dagli amministratori dell’Emilia-Romagna, era necessario per consentire la sopravvivenza dei pescatori di vongole, i quali hanno vinto contro il vento contrario della Spagna, che in sede europea si era messa di traverso, perchè non ritiene giusto fare dei distinguo a favore dell’Italia. La possibilità di pescare e commercializzare le vongole una volta raggiunti i 22 millimetri era stata introdotta sette anni fa, sulla base di richieste appoggiate dall’allora Governo italiano. Negli anni a seguire la deroga è stata confermata sino al 2022 compreso ed ora c’è la buona notizia che si potrà continuare a farlo sino al 31 dicembre 2025. Si tratta di una risposta concreta anche ai cambiamenti climatici ed alle novità create dall’uomo, come l’attività del rigassificatore di Porto Viro che inevitabilmente influisce sulla qualità delle acque nel nord Adriatico. Quanto pesa una causa piuttosto che un’altra non è provato, ma sta di fatto che negli ultimi anni le vongole crescono meno.

g.m.