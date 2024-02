"Buone pratiche per la differenziata"

È in programma oggi, alle 16.30, al Centro Pergoli di piazza Mazzini, l’evento ‘Buone pratiche per una corretta raccolta differenziata’ promosso dall’Unitre. Ad illustrare i comportamenti virtuosi per differenziare meglio sarà Alberto Collari, l’ex responsabile di Marche Multiservizi Falconara, che tratterà, tra gli altri, anche i temi della riduzione dei rifiuti e del riuso. D’altronde, nel rispetto dell’ambiente e del decoro, l’avere una città più pulita passa anche da iniziative di sensibilizzazione, come quella lanciata lo scorso 16 febbraio dall’azienda falconarese contro l’abbandono dei rifiuti e che sta coinvolgendo attivamente scuole e Comune. Contestualmente sono stati distribuiti volantini e manifesti, anche grazie alla collaborazione di associazioni e commercianti. "Sai che è più facile tenere pulito che sporcare?", lo slogan scelto da Marche Multiservizi Falconara in collaborazione con l’amministrazione per porre un freno agli episodi di degrado che si verificano sul territorio. Il "frutto" degli abbandoni incontrollati costa circa 100mila euro l’anno ai cittadini. A Falconara la raccolta differenziata, invece, ha media superiore al 70 per cento, ma si può fare sempre meglio.