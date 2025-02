Burattini in scena oggi al teatro Mariani: sono i protagonisti di "Supereroi da commedia"

Al Teatro Mariani di Santa Maria Nuova oggi (ore 17) vanno in scena i burattini. Sono loro infatti i protagonisti di ‘Supereroi da commedia’, produzione firmata Lagrù Ragazzi di e con Lorenzo Palmieri. A Puppet City la vita scorre tranquilla fino a quando non irrompe in scena un nuovo supercattivo che vuole distruggerla. Un occhio bendato, un cappello a cilindro e una giacca viola sono gli unici segni di riconoscimento. Nessuno sa chi sia, per questo è stato soprannominato Mister X. Il Sindaco Crunch chiama a raccolta tutti i supereroi che però in men che non si dica vengono sconfitti dalle straordinarie abilità di Mister X. Chi riuscirà ora a salvare il mondo da questa terribile minaccia? L’ultima possibilità è affidarsi ad un gruppo strampalato di burattini mascherati dalle capacità discutibili. Arlecchino, ‘invisibile ma non troppo’, Sandrone ‘Puzzette soporifere’, Rugantino ‘Bastonatore folle’ e Mengone ‘Testa di Ferro’.